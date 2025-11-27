Ankara'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Ankara'da Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerindeki 6 farklı zincir marketten hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, market şubesindeki hırsızlık olayları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, S.A. isimli şahsın, marketlere girip, kasaların bulunduğu bölümdeki sigara kolilerini aldığı belirlendi.

İl genelinde yapılan denetimlerde S.A. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan ve 46 suç kaydı olduğu tespit edilen zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.