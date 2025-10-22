Ankara'da Hırsızlık Şüphesi: 1 Kişi Tutuklandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 1 şüpheli adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel