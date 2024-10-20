Ankara'da Hırsızlık Operasyonu: 13 Gözaltı

ANKARA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hırsızlık şüphelisi 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2024 yılında farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek, şüphelilerin kimlik bilgileri ve adresleri tespit edildi. Ardından şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi E.Ö., saklandığı dolabın arkasında yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.