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Son dakika haberleri! Hırsızlık çetesine operasyon: 24 gözaltı

AA - Mutlu Erdem - Güncel
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Son dakika haberi... Ankara'da hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başkent ve çevre illerde aileymiş gibi davranarak üçlü veya dörtlü gruplar halinde evlerden hırsızlık yapan çeteye yönelik "Şen Operasyonu" düzenledi.

Ekipler, 3 aylık fiziki takip çalışması ve 1071 kamera kaydının incelenmesinin ardından 22'si kadın 24 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınanların, "kiralık ev bakma ve arama" bahanesiyle Ankara il merkezinde ve ilçelerinde 17, çevre illerde de 5 olmak üzere 22 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan malzemeler ile çalınan bazı eşyalar ele geçirildi.

Son dakika haberleri! Hırsızlık çetesine operasyon: 24 gözaltı

Son dakika haberleri! Hırsızlık çetesine operasyon: 24 gözaltı

Son dakika haberleri! Hırsızlık çetesine operasyon: 24 gözaltı

AA / Mutlu Erdem - Güncel

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