Ankara'da hırsızların cep telefonunu çaldığı anlar kameraya yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 hırsızın sandalyede unutulan cep telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen 2 şahıs sandalye üzerinde cep telefonu olduğunu fark etti. Önce etrafı kolaçan eden hırsızlar çevrede kimsenin olmadığını anlayınca cep telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. 2 şahsın hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.