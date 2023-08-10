Ankara'da Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi evinde Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 kök Hint keneviri ve 450 gram kubar esrar ele geçirildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde İ.D'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada 15 kök Hint keneviri ile 450 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel