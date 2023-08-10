Ankara'da Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi evinde Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 kök Hint keneviri ve 450 gram kubar esrar ele geçirildi.