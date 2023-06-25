Ankara'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Kurban Bayramı öncesi trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Ankara'da helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek uygulama noktalarında önlem alındı.

ANKARA'da, Kurban Bayramı öncesi trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için helikopter destekli denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Ankara'da Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Başkentte trafiğin yoğun olduğu Konya yolu güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi. Kural ihlali yapan, aracında telefonla konuşan sürücüler, helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta bulunan uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi. Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı.