Ankara'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Ankara'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi
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Ankara'da gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetimlerinde emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ekipler, bayram tatili öncesi güvenli seyahat için yoğun mesai harcadı.

ANKARA'da polis ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili tedbirleri çerçevesinde vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için uygulanan trafik kontrollerini bugün de sürdürdü. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumun önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekiplere, helikopterle havadan destek sağlandı. Hava ekipleri, emniyet kemeri takmayan, direksiyon başında telefonla konuşan ve şerit ihlali gibi kural ihlalleri yapan sürücüler tespit etti. Kural ihlali yapan sürücüler cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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