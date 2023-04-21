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Ankara'da helikopter destekli trafik denetimi

Ankara'da helikopter destekli trafik denetimi

Güncel Haberler

ANKARA'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

ANKARA'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Başkentte trafiğin yoğun olduğu Konya yolu güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi. Kural ihlali yapan, aracında telefonla konuşan sürücüler, helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta bulunan uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi. Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Güncel

Havacılık Dairesi Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı Güncel Haberler

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