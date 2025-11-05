Ankara'da Hekimlerden Torba Yasa Teklifine İtiraz

(ANKARA) - Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası ve Ankara Veteriner Hekimleri Odası, torba yasa teklifinde yer alan yeni harç düzenlemesine tepki gösterdi. Üç meslek odası, "Hekimleri ve sağlık hizmetlerini haraca bağlayan düzenlemeyi kabul etmiyoruz" diyerek, teklifin geri çekilmesini talep etti. Ortak açıklamada, "Harç' adı altında 'haraç' alınması önerilmektedir" denildi.

Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası ve Ankara Veteriner Hekimleri Odası, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, TBMM'ye sunulan torba yasa teklifinde yer alan harç düzenlemesine tepki gösterdi. Ankara Tabip Odası Toplantı Salonu'nda yapılan "Hekimleri ve sağlık hizmetlerini haraca bağlayan torba yasa düzenlemesini kabul etmiyoruz" başlıklı açıklamayı, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Serkan Er okudu.

Toplantının açılışını, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun yaptı, Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Baydın da söz aldı. Toplantıya CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz ve CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman da katıldı.

Açıklamada, 17 Ekim 2025'te AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulan torba yasa teklifinin, sağlık hizmeti sunumunda yeni bir haksızlığa yol açtığı belirtildi. Teklifte yer alan "Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile Harçlar Kanunu'nda değişiklik öngörüldüğü, hekimlerden, diş hekimlerinden ve veteriner hekimlerden muayenehane açılışında bir kez alınan harç bedelinin artık her yıl tahsil edilmesinin planlandığı kaydedildi.

"Kötü gidişatın faturası hekimlere kesilmek isteniyor"

Açıklamada, "Büyükşehirlerde iki katı olmak üzere muayenehane uygunluk belgesine 20 bin TL, özel poliklinik ruhsatına 30 bin TL, özel tıp merkezi ruhsatına 50 bin TL olmak üzere 'harç' adı altında 'haraç' alınması önerilmektedir" denildi.

Ekonomideki "kötü gidişatın" faturasının hekimlere kesilmek istendiği belirtilen açıklamada, "Makroekonomik göstergeleri bozulan Türkiye ekonomisi için kaynak yaratma çalışmalarında sıra hekimlere gelmiş, özel sağlık kuruluşlarından her yıl alınması planlanan 'haraç'la yeni gelir kalemi yaratılmak istenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Eşitlik ilkesine aykırı"

Kötü ekonomi yönetiminin ve vergide adaletsizliğin sorumlusunun hekimler olmadığı belirtilen açıklamada, torba yasa teklifindeki düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, düzenlemenin, hekimleri, diş hekimlerini ve veteriner hekimleri haraca bağladığı, vergide adalet ilkesini zedelediği, çalışma hakkını kısıtladığı ve çalışma barışını bozduğu öne sürüldü.

Odalar, açıklamanın sonunda, serbest çalışan hekimleri cezalandırmayı amaçlayan bu haksız düzenlemeden vazgeçilmesini isteyerek, "Ekonomideki ve sağlık sistemindeki kronik sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine, palyatif ve günlük tedbirlerle yaklaşan Sağlıkta Dönüşüm anlayışına son verilmesini talep ediyoruz" çağrısında bulundu.