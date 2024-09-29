Ankara'da Hayvanseverler Sokak Hayvanları İçin Eylem Düzenledi

ANKARA'da bir grup hayvansever, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeye tepki gösterdi.

Ankara'da sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a tepki göstermek için eylem yaptı. Kolej metro durağında toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, hayvanları vermiyoruz', 'Hepimiz hayvanız, öldürmekle bitmeyiz' sloganları atarak Sakarya Caddesi'ne yürüdü. 'Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin' pankartı açan grup adına konuşan Burcu Ergül, "Sokakta yaşayan hayvanları katletmeye yönelik yasa tasarısını Meclis'in gündemine getireceklerini söyledikleri o günden beri sokaktayız, dostlarımızın yanındayız. Türkiye'de hayvan katliamları bu yasayla başlamadı. 20 yıldır yürürlükte olan 5199 sayılı yasa çoğu belediye tarafından uygulanmadı. Yasanın 6'ncı maddesinde yerel yönetimlere aşılama ve kısırlaştırma sorumluluğu verildi. Öldürmeyi değil yaşatmayı amaçlayan bu yasa 20 yıldır uygulanmadı. Görevini yerine getirmeyen belediyelere ses çıkartılmadığı gibi toplanan, öldürülen, hapsedilen hayvanlar da görmezden gelindi. Yetmedi hayvanlara yönelik cinayet işleyenleri cezasızlıkla ödüllendirdiler" ifadelerini kullandı.