Ankara'da Hayvancılıkla İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ilçesinde vatandaşlara hayvancılıkla ilgili bilgi vererek, destekler hakkında soruları yanıtladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Beypazarı ilçesinde vatandaşlara hayvancılığa ilişkin bilgilendirme yaptı.
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca organize edilen toplantı, Adaören Mahallesi'ndeki Köy Konağı'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda ekipler, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığına ilişkin bilgilendirme yaptı.
Ekipler, vatandaşların hayvancılık desteklerine ilişkin sorularını da yanıtladı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel