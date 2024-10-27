Ankara'da 'Hayatımız Cumhuriyet' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından "Hayatımız Cumhuriyet" fotoğraf sergisi açıldı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye genelinde vatandaşlardan kendilerine fotoğraf gönderme çağrısı yaptı.

Yavaş'ın çağrısıyla 81 ilden gönderilen "Cumhuriyet ve Sen" temalı fotoğraflar, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "Hayatımız Cumhuriyet" sergisi olarak sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sergi, 4 Kasım'a kadar ücretsiz gezilebilecek.