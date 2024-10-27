Ankara'da 'Hayatımız Cumhuriyet' Fotoğraf Sergisi Açıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hayatımız Cumhuriyet' fotoğraf sergisi, Mansur Yavaş'ın çağrısıyla 81 ilden gelen fotoğraflarla Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, 4 Kasım'a kadar ücretsiz gezilebilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından "Hayatımız Cumhuriyet" fotoğraf sergisi açıldı.
ABB'den yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye genelinde vatandaşlardan kendilerine fotoğraf gönderme çağrısı yaptı.
Yavaş'ın çağrısıyla 81 ilden gönderilen "Cumhuriyet ve Sen" temalı fotoğraflar, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "Hayatımız Cumhuriyet" sergisi olarak sanatseverlerin ziyaretine açıldı.
Sergi, 4 Kasım'a kadar ücretsiz gezilebilecek.