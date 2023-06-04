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Ankara'da Hayatı Felç Eden Sağanak Yağışlar

Güncel Haberler

Ankara'da son haftalarda etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar otobanları da etkiledi. Ankara'yı ve Ankaralıların hayatını son haftalarda önemli ölçüde etkileyen sağanak yağışlar günlük hayatı olumsuz etkilerken otobanları da adeta nehre çevirdi.

Ankara'da hayatı felç eden yağışlar yolları nehre çevirdi

ANKARA - Ankara'da son haftalarda etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar otobanları da etkiledi.

Ankara'yı ve Ankaralıların hayatını son haftalarda önemli ölçüde etkileyen sağanak yağışlar günlük hayatı olumsuz etkilerken otobanları da adeta nehre çevirdi.

Ankara'da kuvvetli sağanak yağış sonrası oluşan sel yolda bulunan araçlara zor anlar yaşattı. Ankara-Polatlı karayolunun Poyraz mevkiinde yoğun yağış sonrasında o an yolda bulunan vatandaşlar araçlarını temkinli bir şekilde sürmek zorunda kaldı. Yolun akarsuyu aratmadığı o anları ise vatandaşlar telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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