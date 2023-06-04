Ankara'da Hayatı Felç Eden Sağanak Yağışlar
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Ankara'da son haftalarda etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar otobanları da etkiledi. Ankara'yı ve Ankaralıların hayatını son haftalarda önemli ölçüde etkileyen sağanak yağışlar günlük hayatı olumsuz etkilerken otobanları da adeta nehre çevirdi.
Ankara'da hayatı felç eden yağışlar yolları nehre çevirdi
ANKARA - Ankara'da son haftalarda etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar otobanları da etkiledi.
Ankara'yı ve Ankaralıların hayatını son haftalarda önemli ölçüde etkileyen sağanak yağışlar günlük hayatı olumsuz etkilerken otobanları da adeta nehre çevirdi.
Ankara'da kuvvetli sağanak yağış sonrası oluşan sel yolda bulunan araçlara zor anlar yaşattı. Ankara-Polatlı karayolunun Poyraz mevkiinde yoğun yağış sonrasında o an yolda bulunan vatandaşlar araçlarını temkinli bir şekilde sürmek zorunda kaldı. Yolun akarsuyu aratmadığı o anları ise vatandaşlar telefonlarıyla kaydetti.