Ankara'da Hayatı Felç Eden Sağanak Yağışlar

Ankara'da son haftalarda etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar otobanları da etkiledi. Ankara'yı ve Ankaralıların hayatını son haftalarda önemli ölçüde etkileyen sağanak yağışlar günlük hayatı olumsuz etkilerken otobanları da adeta nehre çevirdi.