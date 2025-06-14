Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde İpek İğne Oyaları Tanıtıldı

Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde İpek İğne Oyaları Tanıtıldı
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Ankara'da düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi, ipek iğne oyaları ve ipek iplik çekimini tanıttı. Festivalde el sanatları ve yerel kültürün önemi vurgulandı.

Ankara'da düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Festivali"nde ipek iğne oyaları tanıtıldı.

Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Semra Kayak, yaptığı açıklamada, 11-13 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Başkent Millet Bahçesi'nde ilk kez düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Festivali"ne halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin yer aldığını anımsattı.

Merkez olarak festivale katılım gösterdiklerini anlatan Kaya, "Geleceğe miras bırakacağımız el sanatları ve ilçemize özgü ipek iğne oyalarımızı ile ipek böceği kozasından ipek iplik çekimini tanıtma fırsatı bulduk. Festivale katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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