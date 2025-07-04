Ankara'da Hava Sıcaklıkları 36 Dereceye Yükselecek

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Ankara Valiliği, 5-10 Temmuz tarihleri arasında mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları yönünde uyardı. Beklenen sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Ankara Valiliği, 5-10 Temmuz'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, il genelinde 5-10 Temmuz'da beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 36 dereceye kadar yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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