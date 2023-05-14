Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ankara'da hastanede tedavi gören seçmen ambulansla oy vereceği sandığa götürüldü

Ankara'da hastanede tedavi gören seçmen ambulansla oy vereceği sandığa götürüldü

Güncel Haberler

Etlik Şehir Hastanesinde tedavi gören İsmail Aycan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ambulansla götürüldüğü sandıkta oy kullandı.

Etlik Şehir Hastanesinde tedavi gören İsmail Aycan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ambulansla götürüldüğü sandıkta oy kullandı.

Dahiliye servisinde 15 gündür tedavi gören 66 yaşındaki Aycan, ambulansla Şehit İlker Aydın Ortaokuluna nakledilmek üzere kaldığı odadan tekerlekli sandalyeyle alınarak, ambulansa bindirildi.

Aycan, oy kullanmaya götürülürken bir sağlık personeli de kendisine refakat etti.

Okulun bahçesine kadar ambulansla gelen, refakatçi sağlık personeliyle oy kullanacağı sandığa giden Aycan, oyunu verdikten sonra Etlik Şehir Hastanesine götürüldü.

Aycan, AA muhabirine, hizmetten çok memnun olduğunu, bunun kendisine kolaylık sağladığını söyledi.

Hastanede yatarken oy kullanmak için başvurduğunu anlatan Aycan, sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Aydın Seçim Sonuçları
Aydın Yerel Seçim Sonuçları 2019
Aydın Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Milletvekili Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title