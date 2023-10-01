Ankara'da Hastanede Silahlı Kavga: Gözaltına Alınanlar Yakalandı

Ankara'da bir hastanede çıkan silahlı kavgayla ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde, kavga eden tarafların yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan aramalarda bir adet bıçak ile tabanca ele geçirildi.

Ankara'da bir hastanede çıkan silahlı kavgayla ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde, kavga eden tarafların yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara'da bir hastaneye darp raporu için gelen taraflar arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü silahlı kavga çıktı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, polis ekiplerince kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde her iki gruptan birçok kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir adet bıçak ile tabanca ele geçirildi. - ANKARA