Ankara'da Hastanede Saldırganlık Olayı: Anne ve Oğlu Gözaltına Alındı

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi acil servisinde bir şahıs, çevredekilere bıçak savurarak saldırgan tavırlarda bulundu. Polis müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahsın annesi ise polise mukavemette bulundu. Anne ve oğlu gözaltına alındı.

Ankara'da hastanede saldırgan tavırlarda bulunarak, çevredekilere bıçak savuran şahıs ile polise mukavemette bulunan annesi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre U.C.G., annesi S.Y. ile birlikte geldiği hastanede, çevredekilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine hastane polisi ile takviye polis ekipleri tartışmanın yaşandığı yere sevk edildi. Güvenlik güçleri ile polisin sakinleştirmeye çalıştığı U.C.G., çevresindekilere belinden çıkardığı bıçağı savurdu. U.C.G. kısa süreli arbede sonucu etkisiz hale getirilirken, o sırada annesi S.Y. saldırdığı bir polisin üniformasını yırttı. S.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, U.C.G. hakkında adli işlem başlatıldı. Anne ve oğlu hakkında ayrıca 'Beyaz Kod' tutanağı düzenlendi. - ANKARA