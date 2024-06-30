Ankara'da hastane otoparkında drift yapan sürücü görüntülendi

ANKARA Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkının çatısında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüldü. Bu sırada otopark çatısında 6 otomobil ve bir motosikletlinin olduğu görüldü. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.