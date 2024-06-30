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Ankara'da hastane otoparkında drift yapan sürücü görüntülendi

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Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkının çatısında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüldü. Görüntüler çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANKARA Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkının çatısında bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüldü. Bu sırada otopark çatısında 6 otomobil ve bir motosikletlinin olduğu görüldü. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cep Telefonu Ankara Trafik Güncel Haberler

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