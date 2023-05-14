Ankara'da hasta seçmen 'seyyar sandık'ta oyunu kullandı

Hastalığı nedeniyle sandık başına gidemeyen Zafer Bilgen Özdemir, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oyunu kullandı.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu kapsamda Ankara İl Seçim Kurulu görevlileri, Çankaya Aziziye Mahallesi'nde yaşayan ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan Zafer Bilgen Özdemir'in evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini bulunduğu odadaki masa üzerine yerleştirdikten sora Özdemir'e oy kullanma işlemi hakkında bilgi verildi.

"Oy kullanamasam çok üzülürdüm"

Seyyar sandıkta oyunu kullanan Özdemir, "Çok güzel bir hizmetti. Bu sene hastalanınca mecbur kaldım. İlk defa böyle bir hizmet olduğunu duydum. Bu yaşıma kadar her seçimde oy kullandım, kullanamasaydım çok üzülürdüm. Çok müteşekkirim." diye konuştu.

Türkiye genelinde seyyar sandık uygulaması kapsamında 421 ilçede 534 sandık kurulu görevlendirildi. Bu hizmetten faydalanarak oy kullanacak seçmen sayısı ise 6 bin 215 olarak belirlendi.