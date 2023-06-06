Ankara'da Harun Yıldız'ın ölümüyle ilgili iş yeri sahipleri tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Harun Yıldız'ın ölümüyle ilgili olarak iş yeri sahipleri İ.Ç. ve K.Ç. tutuklandı.

İŞ YERİ SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Harun Yıldız'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada iş yeri sahipleri İ.Ç. ve K.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, Harun Yıldız'ın iş yerinde çalışmadığını, çalışan bir akrabasını ziyarete geldiğini iddia etti. Şüpheliler ayrıca asansörün tüm bakımlarının ve kontrollerinin yapıldığını, bir sorunun olmadığını öne sürdü. İ.Ç. ve K.Ç., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Tuğba SIR/ANKARA,