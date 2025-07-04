Ankara'da Haraç Çetesi Operasyonu: 14 Gözaltı

Ankara'da Haraç Çetesi Operasyonu: 14 Gözaltı
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Ankara'da esnafı tehdit ederek haraç toplayan organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

ANKARA'da esnafı tehdit ederek haraç topladıkları belirlenen organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi'nce, liderliğini O.M.H.'nin yaptığı, aralarında avukat ve kamu görevlilerin de bulunduğu organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Etimesgut ve Sincan ilçelerinde esnafı tehdit ederek haraç aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, elebaşının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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