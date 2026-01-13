Haberler

Başkentte hapis cezası nedeniyle aranan 45 kişi yakalandı

Güncelleme:
Ankara'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, hapis cezası nedeniyle aranan 45 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında ciddi suçlardan hapis cezası almış bireyler de bulunuyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün kentte JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

"Hırsızlık" suçlarından 18 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.T, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.A, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.A. ile 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.T. ve "Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Ü.A'nın da aralarında bulunduğu hükümlüler, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
