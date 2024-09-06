Ankara'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri başladı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Hamamönü'nde stant açıldı, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ve Ankara İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin katılımıyla Taceddin Dergahı'nın yanındaki alanda gerçekleştirilen etkinlik, Ankara Kulübü Seymen ekibinin geleneksel gösterisiyle başladı.

Alanda kurulan 16 sağlık standında, çocuklara özel bilgilendirmelerde bulunan sağlık ekipleri, tansiyon, kilo, boy ve bel çevresi ölçümleri ile beden kitle indeksi hesaplamalarını yaptığı vatandaşlara da kişisel sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Demirkol, burada yaptığı açıklamada, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladıklarını belirtti.

Sağlık kuruluşlarının yıl içerisindeki uygulamaları ve koruyucu sağlık hizmetleri başlığı altında yapılan çalışmaları halka ulaştırmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Demirkol, "Biz koruyucu sağlık hizmetlerini çok önemsiyoruz. İkinci ve üçüncü basamağın yoğunluğunu azaltmak, Türkiye'yi sağlıklı yaşama ve yaşlanma noktasına getirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda sağlıklı bireyler ve yaşlılar olsun istiyoruz. Bunun için de her bireyimize aile hekimlerini hatırlatıyoruz." dedi.

Koruyucu sağlık hizmetinin önemine dikkati çeken Demirkol, bebeklerin sağlıkla doğduğu, sağlıkla büyüdüğü ve yaşlandığı bir nesil oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

"Sağlıklıyken sağlığa yatırım yapmak istiyoruz"

Organizasyon hakkında bilgi veren Kurtcebe de sağlığın başlangıç noktasının aile hekimleri ve aile sağlık merkezleri olduğunu ifade etti.

Çocukların sağlığını önemseyen ebeveynlere aşı yaptırmaları konusunda çağrıda bulunan Kurtcebe, şunları dile getirdi:

"Doğumun ilk haftasında alınan topuk kanı ile çocuğun ortaya çıkabilecek bütün metabolik hastalıklarını ve gen bozukluklarını oradan tespit edebiliyoruz. 'Tedaviye ihtiyacı var mı' diye oradan tespit edebiliyoruz. Eğer biz bunu uygulamazsak çocuğun ilerde sağlığını tehlikeye atmış olabiliriz. Bizim Ankara'da dünyanın en büyüklerinden olan devasa iki tane şehir hastanemiz var ama biz hastalanınca değil sağlıklıyken sağlığa yatırım yapmak istiyoruz. Sağlıklıyken sağlığımızı korumak istiyoruz. O açıdan vatandaşlarımızı aile sağlığı merkezlerimize, aile hekimlerimize yani sağlık danışmanlarına başvurmaya davet ediyorum."