Ankara'da Hakkında "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" Soruşturması Yürütülen Öğretmen Birinci Sınıfta Görevlendirildi.

Ankara’da daha önce görevli olduğu okulda, bir öğrenciye davranışı nedeniyle “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında 9 aydır soruşturma yürüttüğü öğretmen O.S.K., yoksul ailelerin yaşadığı Altındağ’daki Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu’nda birinci sınıf öğrencilerine ders vermekle görevlendirildi. Veliler öğretmeni okula şikayet ederek görev yerinin değiştirilmesini isterken, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğretmen O.S.K. hakkında görev yeri değişikliği, aylıktan kesme cezası verildiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yargıdan karar çıkana kadar başka bir şey yapamayacağını bildirdi. Bir veli ise şikayet dilekçesinde, “Oğlum, O.S.K. yüzünden okula gitmek istememektedir. Okula giderken titremektedir. Sınıfta çok bağırdığını, azarladığını söylemektedir. Yüksek sesle bağırdığından çok etkilenmiştir, sınıfta altını ıslatmıştır” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

Ankara'da daha önce görevli olduğu okulda, bir öğrenciye davranışı nedeniyle "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 9 aydır soruşturma yürüttüğü öğretmen O.S.K., yoksul ailelerin yaşadığı Altındağ'daki Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencilerine ders vermekle görevlendirildi. Veliler öğretmeni okula şikayet ederek görev yerinin değiştirilmesini isterken, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğretmen O.S.K. hakkında görev yeri değişikliği, aylıktan kesme cezası verildiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yargıdan karar çıkana kadar başka bir şey yapamayacağını bildirdi. Bir veli ise şikayet dilekçesinde, "Oğlum, O.S.K. yüzünden okula gitmek istememektedir. Okula giderken titremektedir. Sınıfta çok bağırdığını, azarladığını söylemektedir. Yüksek sesle bağırdığından çok etkilenmiştir, sınıfta altını ıslatmıştır" dedi.

Ankara'da Keçiören Arif Nihat Asya Okulu'nda çalışan sınıf öğretmeni O.S.K. hakkında bir veli 2022 yılında çocuğuna temasta bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Öğretmen O.S.K. hakkında hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Öğretmen O.S.K. bu süreçte açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturması yargıdan önce sonuçlandı ve öğretmen O.S.K.'ya görev yeri değişikliği ve aylıktan kesme cezaları verildi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber 3 ay açıkta bekleyen öğretmen O.S.K. Altındağ'da yoksul ailelerin yaşadığı Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu'nda görevlendirildi. Bu okulda birinci sınıf öğrencilerine ders veren öğretmen, velilerin aktarımına göre öğretmen, ortak yazışma gruplarında kendilerine "Beni uğraştırmayın, çocuklarınızla uğraşacak değilim. Hakkımda açılan bir dosya var beni şikayet ederseniz çocuklarınıza ders vermem" diye mesaj gönderdiği öne sürüldü. Bu duruma anlam veremeyen veliler daha sonraki günlerde öğretmenin çocuklarına "psikolojik şiddet içeren tutumu" olduğu iddiasıyla okul yönetimine şikayette bulundu. Veliler bir süre sonra öğretmen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda halen devam eden soruşturmayı da öğrendi. Bu sefer de okul yönetimine yazılı dilekçe vererek öğretmenin görev yerinin değiştirilmesini isteyen veliler henüz bir sonuç alamadı.

Öğretmenle ilgili idari işlem yapılmadığı gerekçesiyle bazı veliler bu yıl eğitime başlayan çocuklarını okula göndermedi. İsminin açıklanmasını istemeyen velilerden birisi, ANKA' ya yaptığı açıklamada, "Öğretmen kabusumuz oldu resmen, bu çocuklar için de talihsizlik oldu. Daha birinci sınıf çocukları ve çoğu öğretmenin tutumu nedeniyle okula gitmiyor. Çocuklarımız okuldan soğudu" dedi. Bir başka veli de "Hakkında istismar iddiasıyla soruşturması süren bir öğretmeni Keçiören'den buraya sürgün gönderiyorlar. Şunu merak ediyorum neden Çankaya'da bir okul değil de Karapürçek? Hayatlarında ilk kez okula gidecek çocuklarımız için bu süreç travmaya dönüştü" diye konuştu.

YARGI KARAR VERENE KADAR MEB BİR ŞEY YAPAMIYOR

Konu hakkında ANKA Haber Ajansı'nın görüştüğü Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu Müdürü, velilerin öğretmen hakkındaki şikayetini Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilettiğini ancak öğretmenin öğrencilerin derslerine girmesini engelleme yönünde bir yetkisi olmadığı için elinden bir şeyin gelmediğini söyledi. Müdür, "Bu süreçte öğrencilerin başına bir şey gelirse" sorusuna ise ilçe milli eğitimden karar gelene kadar öğretmeni gözlem altında tutmaya çalıştığını ifade ederek yanıtladı.

Konu hakkında telefon ile görüştüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi ise, burada Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yetkili olduğunu ve Bakanlığa konuyla ilgili bir bilgi gelmediğini aktardı. Bunun üzerine yine telefon ile görüştüğümüz Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi ise öğretmen O.S.K. hakkında daha önce Keçiören'de görevli olduğu okuldaki davranışı nedeniyle görev yeri değişikliği ve aylıktan kesme cezası verildiğini açıklayarak, öğretmenin açıkta kaldığı süreyi Devlet Memurları Kanunu'na göre uzatamayacaklarını bildirdi. Yetkili, bu aşamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yargının Keçiören'deki okuldaki olaya ilişkin kararını verene kadar bu aşamada bir şey yapamayacağını, Altındağ'daki okuldaki velilerin yeni şikayetlerinin ise soruşturulacağını açıkladı.

SAVCILIĞIN SORUŞTURMASI 9 AYDIR BEKLİYOR. VELİ: "OĞLUM OKULA GİDERKEN TİTRİYOR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 29 Aralık 2022 tarihli soruşturması ise aradan geçen 9 aya rağmen halen sonuçlanmadı. Veliler ise çocuklarını okula göndermekten çekiniyor. Bir veli öğretmen hakkındaki şikayet dilekçesinde, "Oğlum O.S.K. yüzünden okula gitmek istememektedir. Okula giderken titremektedir. Sınıfta çok bağırdığını, azarladığını söylemektedir. Yüksek sesle bağırdığından çok etkilenmiştir, sınıfta altını ıslatmıştır. Beslenmesini bile yapamamış, karın ağrısı olmaya başlamıştır" dedi. Yine veli şikayet dilekçesinde, öğretmen O.S.K.'nın öğrencilere eldeki parmakların isimlerini öğretirken orta parmağı "El hareketi" olarak öğrettiğini de ileri sürdü. Veli dilekçesinde, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, O.S.K.'nın velilere "Meslekten bıktım, yapmak istemiyorum, emekli olmayı bekliyorum" dediğini iddia etti.