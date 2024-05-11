Ankara'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ayrıca çarpışmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
O.S. idaresindeki 18 AAR 776 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı Esenboğa Mahallesi Kavşağı'nda, N.S'nin kullandığı 34 GOJ 525 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada çarpışmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.