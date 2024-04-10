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Ankara'da Güneşli Havada Bayram Keyfi

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Ramazan Bayramı tatilinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen başkentliler, park ve bahçelerde vakit geçiriyor.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından birçok kişi, tatil bölgelerine ya da uzaktaki ailelerinin yanına gitmeyi tercih etti.

Tatili Ankara'da geçirenler ise bayramın ilk gününde Kuğulu Park, Botanik Parkı ve Gençlik Parkı gibi açık alanlarda geçirdi. Hava sıcaklığının 20 derece civarında seyrettiği kentte vatandaşlar, lunaparkta ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

Havanın sıcak olmasından dolayı ailesiyle açık havada bulunmayı tercih ettiğini dile getiren Zeynep Çetin, "Kuğulu Park'a yeni doğan kuğuları görmek için geldik. Bayram çok güzel geçiyor, herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.

Emre Kaplan da havanın güzel olmasını fırsat bilerek parka geldiklerini belirterek, "Normalde memlekete akrabalarımızı ziyarete giderdik fakat bu sene üniversite sınavımdan dolayı bayram boyunca ailemle Ankara'da olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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