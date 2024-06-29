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Ankara'da Gölette Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde serinlemek için gölete giren bir kişi boğuldu. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.

Güvenç Göleti mesire alanına arkadaşlarıyla pikniğe giden Sedat Kazak (52), serinlemek için suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Dalgıçların sudan çıkardığı Kazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sedat Kazak'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan Kazak'ın, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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