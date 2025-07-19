Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

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Ankara Valiliği, bugün öğleden sonra kentte yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar, sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Ankara Valiliği, kentte bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında kentin kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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