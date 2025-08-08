Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçelerinde 19.00 ile 21.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
