Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bugün Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı.
Ankara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün beklenen gök gürültülü yağışların, 15.00-19.00 saatleri arasında Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel