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Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara çevrelerinde 2 saatlik bir süre içinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik sürede Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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