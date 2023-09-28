Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

ANKARA Valiliği, bugün kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saat içerisinde Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.