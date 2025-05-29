Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkileyecek

Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkileyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği, gün içerisinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji verilerine göre, yağışların öğle ile akşam saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

ANKARA Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Gök gürültülü sağanağın saat 13.00 ile 19.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Taksim'de kabus oteli! 'Japon'un vaadine kandı, 2 gün işkence gördü

'Japon'un vaadine kandı, alıkonulup 2 gün işkence gördü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.