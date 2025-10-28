Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde meydana gelen gök gürültülü sağanak ve rüzgar, günlük yaşamı zorlaştırdı. Su birikintileri nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi ve sürücüler zorluklar yaşadı.
ANKARA'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Başkentte akşam üzeri gök gürültülü sağanak ve rüzgar günlük yaşamı güçleştirdi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik akışı olumsuz etkilendi. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel