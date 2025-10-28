Haberler

Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde meydana gelen gök gürültülü sağanak ve rüzgar, günlük yaşamı zorlaştırdı. Su birikintileri nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi ve sürücüler zorluklar yaşadı.

ANKARA'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkentte akşam üzeri gök gürültülü sağanak ve rüzgar günlük yaşamı güçleştirdi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik akışı olumsuz etkilendi. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı

Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.