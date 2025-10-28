Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

ANKARA'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkentte akşam üzeri gök gürültülü sağanak ve rüzgar günlük yaşamı güçleştirdi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik akışı olumsuz etkilendi. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.