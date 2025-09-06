Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Ankara'da öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar zor ilerledi, bazıları mahsur kaldı.
Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra etkisini gösteren gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde sokaklarda suyun yükselmesi sonucu araçlar güçlükle ilerledi, bazı bölgelerde araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.
İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı'nda rögarın tıkanması nedeniyle yol tek şeride düştü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri, tıkanan rögarı açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel