Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
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Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak, kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olacağı belirtilirken, ani sel ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ankara Valiliği, kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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