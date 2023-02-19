Ankara'da giyim mağazası alev alev yandı Güncel Haberler ANKARA'nın Sincan ilçesinde, yangın çıkan giyim mağazası, kullanılamaz hale geldi. ANKARA'nın Sincan ilçesinde, yangın çıkan giyim mağazası, kullanılamaz hale geldi. Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki giyim mağazasında, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mağazadaki kıyafetlerin tutuştuğu yangın, büyüdü. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Mağaza, kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Atatürk Caddesi Sincan Güncel Haberler

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