Ankara'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 4 Gözaltı

(ANKARA) - Ankara'da 153 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Ankara'nın bazı ilçelerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle 153 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmada, aralarında yemek firması sahibinin bulunduğu dört kişi gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli hastanelerde tedavi gören 153 kişiden 50'si taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvuranların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavileri süren hastaların tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Yurttaşların bir yemek firmasından alınan tavuk döner menüsünü tükettikleri ve bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin ilgili firmadan örnekler alındığı ve incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.