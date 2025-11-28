Haberler

Ankara'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 4 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 153 kişi hastanelere başvururken, soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Hastaların durumunun stabil olduğu ve gıda örneklerinin incelendiği belirtildi.

Ankara'da 153 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmasına ilişkin soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Ankara'nın bazı ilçelerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi ve 153 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında aralarında yemek firması sahibinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, çeşitli hastanelerde tedavi gören 153 kişiden 50'sinin taburcu edildiği, kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı, kalan hastaların ise tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Vatandaşların bir yemek firmasından temin edilen tavuk döner menüsünü tükettikleri ve bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edilirken, ilgili firmadan örnekler alındığı ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın küplere bindiren kare: Sahtekar Biden'ın ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız

Bu kareyi unutamıyor! Kanlı saldırı sonrası paylaşıp ateş püskürdü
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Trump'ın küplere bindiren kare: Sahtekar Biden'ın ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız

Bu kareyi unutamıyor! Kanlı saldırı sonrası paylaşıp ateş püskürdü
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar

Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
Galibiyet ucundan kaçtı! Samsunspor lider geldi, lider dönüyor

Samsunspor lider geldi, lider dönüyor
Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu

Sıla'yı en özel gününde yalnız bırakmadı! Geceye damga vuran romantizm
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Kara Cuma kampanyasına Oktay Saral'dan sert tepki

Her sene yapılan kampanyaya Beştepe'den itiraz var
'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.