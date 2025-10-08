Ankara'da Gıda Güvenliği Denetimi: 16,7 Ton Hayvansal Ürün İmha Edildi

ANKARA'da gerçekleştirilen gıda güvenliği denetiminde, uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi, 3 işletme hakkında idari işlem uygulanarak haklarında yasal süreç başlatıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlisi ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gıda güvenliği denetimi yapıldı. Gıda güvenliğini tehdit eden, hijyen kurallarına aykırı ve mevzuata uygun olmayan üretim faaliyetlerine karşı kapsamlı kontroller yapıldı. Denetimler sonucunda 3 farklı işletmede uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi, işletmeler hakkında idari işlem uygulanarak yasal süreç başlatıldı.

Açıklamada, vatandaşların sofrasına ulaşan her ürünün sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak adına 81 ilde denetimlerin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.