Ankara'da Gıda Deposunda Yangın Çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ünsal Avan'a ait gıda deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ünsal Avan'a ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk İtfaiye Müdahale Amirliği ile Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Çevrede güvenlik tedbiri alan polis, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Alevlerin deponun bulunduğu binanın üst katlarına sıçramaması için mücadele eden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.