Ankara'da Gençlik Kütüphanesi Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafında yaptırılan "100. Yıl Gençlik Kütüphanesi" törenle hizmete açıldı.

İzmir Caddesindeki kütüphanenin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da okuyan 400 bin civarında öğrencinin rahat etmesi için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek merkezler inşa ettiklerini ifade eden Yavaş, "Okuyan Ankara projemizde bugün 7. kütüphaneyi açıyoruz. Ayrıca metroların altında, AŞTİ'de ve çeşitli alanlarda olmak üzere öğrenciler için 12 sessiz çalışma istasyonlarını vatandaşlarımıza kazandırdık." diye konuştu.

Öğrenci toplulukların faaliyetlerin çok büyük önem ve destek verdiklerini belirten Yavaş, özellikle dar gelirlilere yönelik İngilizce hazırlık kursları, hazırlık sınavları ve şimdi yapay zeka destekli üniversiteye hazırlık kursları açtıklarını açıkladı.