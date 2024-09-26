Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Gençlik Kütüphanesi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan '100. Yıl Gençlik Kütüphanesi' açıldı. Başkan Yavaş, kütüphanenin öğrencilere yönelik birçok hizmet sunacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafında yaptırılan "100. Yıl Gençlik Kütüphanesi" törenle hizmete açıldı.

İzmir Caddesindeki kütüphanenin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da okuyan 400 bin civarında öğrencinin rahat etmesi için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek merkezler inşa ettiklerini ifade eden Yavaş, "Okuyan Ankara projemizde bugün 7. kütüphaneyi açıyoruz. Ayrıca metroların altında, AŞTİ'de ve çeşitli alanlarda olmak üzere öğrenciler için 12 sessiz çalışma istasyonlarını vatandaşlarımıza kazandırdık." diye konuştu.

Öğrenci toplulukların faaliyetlerin çok büyük önem ve destek verdiklerini belirten Yavaş, özellikle dar gelirlilere yönelik İngilizce hazırlık kursları, hazırlık sınavları ve şimdi yapay zeka destekli üniversiteye hazırlık kursları açtıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler Gençlik Güncel ankara Eğitim Yaşam

Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı

 CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
Kocası uyuduğu sırada sevgilisini eve çağırdı, yatakta şarj kablosuyla boğdular

Kocası uyurken sevgilisini eve çağırdı, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });