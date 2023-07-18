Ankara'da Genç Boğuldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde serinlemek için çaya giren genç boğuldu. Uraş Mahallesi yakınlarından geçen Suvari Çayı kenarına arkadaşıyla piknik yapmaya gelen K.K. (17), serinlemek için suya girdi. Genç, sudan çıkamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekiplerce çaydan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. K.K'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.