Ankara'da Gelinini Öldüren Adam Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla vurarak öldürdüren Satılmış Demir hakkında, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" talebiyle dava açıldı.

İddianameye göre, maktulün eşi Yusuf Demir, 21 Aralık 2023'de intihar etti. Derya Demir, kayınpederi Satılmış Demir tarafından oğlunun ölümünden sorumlu tutulup, 28 Aralık 2023'te tabancayla vurularak öldürüldü.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Satılmış Demir, Altındağ ilçesindeki evinde ruhsatsız silahıyla gelinini öldürdüğünü ifade etti.

Oğlunun ölümünden gelinini sorumlu tuttuğunu belirten Satılmış Demir, şu beyanda bulundu:

"Gelinim sabah hatırladığım kadarıyla saat 08.00 sıralarında odasında annesi ile birlikte uyanık vaziyette konuşuyorlardı. Oğlum Yusuf'un ölümünden sorumlu tuttuğum gelinim Derya'nın odasına kapıyı açarak girdim. Gelinimin bulunduğu konum bana yaklaşık 2,5 metre mesafedeydi. Üzerimde bulunan ruhsatsız tabancayı gelinime doğrultarak ateş ettim. Gelinimin annesi olan D.G gelinimin yattığı bazanın hemen altında oturur vaziyette bulunuyordu. Ben bir el gelinime ateş ettikten sonra 'Oğlumun başını yedin bu yaşta utanmadın mı' şeklinde gelinime bağırdım. Daha sonra yine gelinime birden fazla kez tabanca ile yaklaşarak, yaklaşık yarım metre mesafeden ateş ettim."

Maktulün annesi D.G. müşteki olarak verdiği ifadede, olay günü kızı Derya ile birlikte odada uyuduklarını, Demir'in kapıyı açarak kızına tabanca ile 5-6 kez ateş ettiğini, Demir'in silahla vurmasından sonra odadan çıktığını anlatarak, olayla ilgili şikayetçi olduğunu söyledi.

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, "Maktulün ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmalarına bağlı kafa kubbe, kaide ve iskelet sistemi kemik kırıkları ile birlikte beyin doku harabiyeti, beyin kanaması, iç organ ve büyük damar yaralanmalarından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği" vurgulandı.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Satılmış Demir'in olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, kullandığı telefondan arayarak, 'Ben bir cinayet işledim, karakola bağlayın beni. Karapürçek Karakolu'na teslim olmak istiyorum, karapürçek 487 Sokak, ben gelinimi vurdum cinayet işledim, inşallah ölmüştür, durumunu niye soruyorsunuz ki ben kendimi ihbar ediyorum...' şeklinde görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Böylece Demir'in olay tarihinde gelini olan maktulü evde bulundukları esnada ve maktul uyurken sabah saatlerinde 6136 sayılı Kanun'a tabi ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 6-7 kez yakın mesafeden ateşleyerek kasten öldürdüğü, böylece üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.