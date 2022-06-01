Başkentte geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Başkentte geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 23-29 Mayıs arasında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda kaçak veya sahte olduğu belirlenen 130 bin 232 litre karışımlı akaryakıt, 35 bin 148 elektronik ve muhtelif eşya, 12 bin 848 kozmetik ürün, 6 bin 947 litre kolonya, 6 bin 303 ilaç, 2 bin 400 litre metil alkol, 1573 litre sahte alkollü içki, 536 bandrol, 130 paket sigara, 29 kilogram tütün, 10 cep telefonu, sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ve 329 bin 500 sigara makaronu ele geçirildi.
Operasyonlarda ayrıca 1 kaçak otomobile de el koyulurken, 26 kişi gözaltına alındı.