Ankara'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı

AA - Cankut Taşdan - Güncel
Ankara'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 30 Mayıs - 5 Haziran arasında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda kaçak veya sahte olduğu belirlenen 289 bin 180 ilaç, 14 bin 74 elektronik ve muhtelif eşya, 854 litre sahte alkollü içki, 250 paket sigara, 184 kilogram tütün, 114 sahte bandrol, 105 puro, 21 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, sigara sarma makinesi, hava kompresörü ve 1 milyon 376 bin 200 sigara makaronu ele geçirildi.

İki otomobile el konulan operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title