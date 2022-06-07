Ankara'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 30 Mayıs - 5 Haziran arasında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda kaçak veya sahte olduğu belirlenen 289 bin 180 ilaç, 14 bin 74 elektronik ve muhtelif eşya, 854 litre sahte alkollü içki, 250 paket sigara, 184 kilogram tütün, 114 sahte bandrol, 105 puro, 21 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, sigara sarma makinesi, hava kompresörü ve 1 milyon 376 bin 200 sigara makaronu ele geçirildi.

İki otomobile el konulan operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.