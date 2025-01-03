Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Hüsam Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılmasını Talep Etti

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Hüsam Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılmasını Talep Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Filistin Dayanışma Platformunca, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesinin müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunca, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesinin müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef almasını kınayan sloganlar attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Dr. Hasan Adam, İsrail'in Gazze'ye giden yardımların girişini ve dağıtımını engellediğini, sağlık birimlerine yönelik saldırılar düzenlediğini söyledi.

Dr. Adam, "Meslektaşlarına yapılan zulme hep ses çıkaran, işgalci rejimin masumlarda açtığı yaraları saran Hüsam Ebu Safiyye esir alınmıştır. Eziyetleriyle tanınmış Negev Hapishanesi'ndedir." dedi.

Uluslararası kuruluşların Gazze'de sessiz ve işlevsiz kaldığını dile getiren Dr. Hasan Adam, "20 bini çocuk, 12 bini kadın 45 binden fazla şehit veren Gazze halkı, daha dün evleri tarumar edilip ele geçirilmişken bizler evimizde rahatça oturamıyoruz. İşgalci terör rejimi evleri, okulları hatta hastaneleri vurmaktan çekinmiyor. İnkar ettiği yıkımları bugün gülerek gerçekleştirmeye, haklı olduğu fikrini kabul ettirmek için çalışmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Meslektaşımızın bırakılmasını istiyoruz"

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Abdullatif Mohammed Al Haj da Gazze'nin sağlık sisteminde yanında durduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Al Haj, "Dünyadaki özgür insanlar bu barbar insanlara karşı durmazsa bu cinayetler devam edecektir. Türkiye siyasi coğrafyada etkili olduğu için ve Müslüman devletlerin bir araya gelerek uluslararası kuruluşlara baskı yapmasını meslektaşımızın bırakılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Ali Dalaz ile Türkiye Mısır Tıp Derneği adına Dr. Mohammed Emad'ın konuşmalarının ardından Filistin için dua edildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
img

2 ülke Şam'a çıkarma yaptı, fotoğrafa bakanlar aynı detaya takıldı
img

Cenk'ten Fenerbahçelileri deli edecek hareket
img

Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif

Son Dakika Haberleri

Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok? Survivor eleme adayları kim? 3 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Ocak Cuma? Uzak Şehir final mi yapıyor 2025? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Çukurova, Ceyhan, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Ocak Çeşme, Kemalpaşa, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kur'an-ı Kerim'e oturan, ayak basan adam kim, tutuklandı mı? Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ocak Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.