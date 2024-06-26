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Ankara'da gasbedilen tır şoförüne teslim edildi

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gasbedilen tırı buldu ve şoförüne teslim etti. Gasp Bürosu ekipleri, şüpheliyi yakaladıktan sonra tırı Çankaya ilçesinde park halinde buldular. Şoför, aracını aldıktan sonra yaşadıklarını anlattı ve emniyet güçlerine teşekkür etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da gasbedilen tırı bularak şoförüne teslim etti.

Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, Gölbaşı çevreyolu Mamak yol ayrımında, otostop yaparak durdurduğu 34 FTG 862 plakalı tırın şoförünü darbedip, aracını alarak kaçan şüpheli O.O'yu yakaladı.

Saatler süren kamera kaydı incelemesinin ardından Çankaya ilçesinde park halinde bulunan tır, emniyet güçlerince Yukarı Dikmen Mahallesi'nde şoför Selim Örencik'e teslim edildi.

Örencik, aracını aldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Natoyolu Caddesi'nde araçların önünü kesmeye çalışan bir kişinin, açık olan pencereden tıra girdiğini anlattı.

Şoför koltuğunun arkasına geçen şahsın, kendisini darbetmeye başladığını, daha sonra da tırın kapısını açarak yola attığını belirten Örencik, bir tanker şoförünün yardımıyla karakola gittiğini aktardı.

Tırın ve şüphelinin emniyet güçlerinin çalışmasıyla bulunduğunu dile getiren Örencik, ekiplere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya Ankara Güncel Haberler

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